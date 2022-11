Mondiali di Calcio in Qatar: tariffe degli hotel alle stelle per la prima settimana

15:36

Dai 4mila ai 35mila euro. Prezzi alle stelle negli hotel di Doha a pochi giorni di distanza dall’inizio dei Mondiali di Calcio del Qatar. Secondo un monitoraggio effettuato da ilsecoloxix.it sulle principali Ota e sui siti di comparazione, per la prima settimana del torneo si registrano tariffe intorno ai 4700 euro (circa 600 euro a notte) per soggiornare in strutture a due stelle a circa un chilometro dalla capitale.

Si attestano tra i 6mila e i 10mila euro i prezzi per gli alberghi a 3 e 4 stelle; mentre oscillano tra i 27mila e i 35mila euro le quote per trascorrere una settimana in hotel a 5 stelle o extralusso.



In sensibile aumento, ma meno degli hotel, anche le tariffe dei voli dall’Italia al Qatar. Per la prima settimana del Mondiale si trovano posti sugli aerei Qatar Airways per circa 12mila euro; e si spendono 900 euro per volare con Turkish Airlines facendo scalo a Istanbul.