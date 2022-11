Apre a Londra Chateau Denmark: l’hotel nel cuore della scena musicale britannica

13:58

Un hotel nel cuore pulsante della scena musicale britannica. Apre a Londra Chateau Denmark. L’albergo, come si evince dal nome, sorge nella leggendaria Denmark Street, via che ha visto nascere le produzioni di stelle del rock e del pop come i Rolling Stones, David Bowie, John Lennon, Jimi Hendrix, Eric Clapton ed Elton John.

Chateau Denmark, riporta vanityfair.it, è una struttura indipendente distribuita in 16 edifici, in alcuni casi ex studi di registrazione o residenze private di artisti quali i Sex Pistols.



Per raggiungere la hall bisogna attraversare un tunnel che riproduce video musicali e playlist delle leggende locali. Le camere, dallo stile eccentrico e vintage, prendono il nome da brani celebri quali 'A Quick One', 'All the Sinners' e 'I Am Anarchy'. Non mancano appartamenti privati e un ristorante, il Tattu, ispirato alla scena punk inglese, situato all’ultimo piano del The Now Building.