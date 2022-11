09:58

E’ Marcello Cicalò il nuovo ceo di Bluserena. Sarà lui a guidare l’espansione del gruppo e si occuperà anche dell’incremento dei servizi offerti, anche in ottica di apertura verso nuovi mercati esteri, e dell’aumento della stagionalità di villaggi e resort già in portfolio.

“Bluserena rappresenta una realtà innovativa e stimolante – commenta Cicalò - in cui avrò l’opportunità di sviluppare la vision di Azora European Hotel & Leisure lavorando in sinergia con tutto il team Bluserena, con cui condivido il forte orientamento alla qualità, all'innovazione, alla formazione ed alla motivazione. Oltre che una grande passione per questo settore”.



Come prima tappa del nuovo incarico ci sarà la supervisione dei lavori di rinnovo dei resort 4 stelle come parte del progetto di investimenti da oltre 30 milioni di euro varato dopo l’acquisizione di Azora European Hotel & Leisure.



Il manager vanta un’esperienza di oltre vent’anni nel settore dell’ospitalità di lusso in realtà come Delphina Hotels e Forte Village Resort fino alla direzione di IHC - Italian Hospitality Collection.