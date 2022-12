IHG cresce in Thailandia con il brand Vignette Collection

13:56

IHG Hotels & Resorts continua a crescere in Thailandia aggiungendo un’altra location tailandese al suo brand di lusso e lifestyle Vignette Collection. La catena collaborerà con Dinso Resort Co Ltd per trasformare il sito esitente a Patong nel Dinso Resort Phuket, Vignette Collection.

I servizi

Il rebranding, che dovrebbe essere completato a metà del 2023, vedrà l’hotel disporre di 148 camere e suite e 26 ville con piscina costruite sugli alberi, con vista sulla costa di Patong. Tra i servizi due ristoranti e bar, una sala riunioni di 150 mq, una piscina e un centro fitness e spa.



La struttura, come spiega TopHotelNews, fa seguito all'altra inaugurazione del 2022o, quella del Sindhorn Midtown, aperto a Bangkok all'inizio di quest'anno.



“Il nuovo resort - dichiara Saowarin Chanprakaisi, direttore per lo sviluppo di Sud-Est asiatico e Corea di IHG - è il quarto hotel Vignette Collection in Thailandia. L’obiettivo è di venire incontro alla crescente richiesta di esperienze autentiche, con i riflettori del mercato puntati su questioni ambientali e sociali, soggiorni significativi e responsabili. IHG a Phuket ha strutture di quattro marchi: InterContinental, Hotel Indigo, Holiday Inn e Holiday Inn Express”.



Prima della pandemia Phuket attirava oltre 10 milioni di visitatori all'anno e, dopo Bangkok, era la destinazione più visitata della Thailandia.



I piani futuri

Tra i progetti futuri della Vignette Collection un altro in Thailandia, l’Aquatique Pattaya di 234 stanze che sarà pronto nel primo trimestre del 2024. Sono poi previste altre sei strutture anche in mercati europei, tra cui Austria e Portogallo.