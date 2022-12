08:08

Da edificio storico in stato di abbandono a resort a cinque stelle in grado di attrarre clientela internazionale ma, allo stesso tempo, fortemente ancorato alla storia e alla cultura del luogo in cui sorge. La Colonia Olivetti di Marinella di Sarzana nascerà a nuova vita grazie al progetto del Gruppo Bulgarella, che ha appena ottenuto il parere positivo della Soprintendenza regionale.

I tempi e l'investimento

I lavori incominceranno a inizio 2023 e si concluderanno a Pasqua 2025 “per un investimento di circa 12-15 milioni di euro - specifica Ray Lo Faso, direttore generale del Gruppo Bulgarella -. Dobbiamo ringraziare la Regione Liguria nella persona del presidente Giovanni Toti per la sensibilità dimostrata verso il progetto e per la rapidità di esecuzione in tutte le fasi di questa nostra iniziativa. Siamo inoltre grati al Comune di Sarzana nella persona del Sindaco Cristina Ponzanelli, che fin dalle prime manifestazioni di interesse al bene ci ha supportato sollecitandoci a proseguire nell'investimento”.



Il progetto

L’edificio è in stato di abbandono dal 1983 e il piano di restyling, come abbiamo spiegato nella scorsa intervista a Lo Faso, è articolato perché ha un obiettivo ambizioso: sposare il tema della riqualificazione del territorio con la necessità di esaltare il progetto visionario di Olivetti. “È per noi fondamentale conservare la memoria dei luoghi – aveva sottolineato il direttore generale -, raccontare una storia, non semplicemente ospitare turisti. L’hotel di Sarzana si chiamerà Marinella Olivetti e suggerirà continui rimandi alla figura del grande imprenditore; stiamo quindi collaborando con ricercatori universitari per ricostruire la visione pionieristica di Olivetti”.



L’azione di riqualificazione, che segue ampie interlocuzioni con Regione Liguria, Comune di Sarzana e Soprintendenza, riguarda oltre all’immobile anche il giardino storico, di circa tre ettari, fino a maggio di quest’anno di proprietà di Arte Genova. Il progetto, ideato dall’architetto Giuseppe Cosentino, prevede 92 camere tra standard, junior suite e suite su due piani (terra e primo piano), con un ristorante panoramico. “Il Gruppo Bulgarella – continua lo Faso – è specializzato nel recupero e nella riconversione di beni tutelati o di interesse storico ed architettonico in strutture alberghiere ‘uniche’; basti pensare che 16 delle 27 strutture di nostra proprietà rientrano in questa casistica. Anche in questa circostanza l’architetto Cosentino si è mosso garantendo la massima tutela della storia dell’immobile e del territorio. Ampio spazio e opportuno risalto verrà dato alla personalità di Olivetti, che ha rappresentato uno degli esempi più coraggiosi e lungimiranti dell’imprenditoria italiana”.

