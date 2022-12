Falkensteiner: nuovo eco resort per famiglie in Austria

15:31

Falkensteiner Hotels & Residences ha recentemente inaugurato il primo eco-resort per famiglie in Austria. Si tratta del Falkensteiner Hotel Montafon, soluzione ideale per una vacanza tra natura e sostenibilità.

L'hotel a 5 stelle conta 123 camere e suite con balcone in pieno stile alpino, si aggiunge un'innovativa offerta gastronomica che si declina, con specifiche peculiarità, nelle proposte dei ristoranti Stäffa e Momo, e in quelle del bar In Fragranti.



Chi desidera un momento di relax, può concedersi del tempo presso l'Aquapura Organic Spa dove beneficiare di massaggi e trattamenti ispirati all'elemento dell’acqua. Vi è poi una grande piscina interna ed esterna, e un ventaglio di attività che uniscono sport, creatività e intrattenimento consentendo soprattutto ai più piccoli di acquisire consapevolezza sui temi ambientali. G. G.