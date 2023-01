Benessere e mindfulness, Kerzner porta a Dubai il brand SIRO

12:18

È prevista per l’ultimo quadrimestre del 2023 l’inaugurazione a Dubai di SIRO One Za’abeel, il primo hotel con questo marchio all’interno dell’avveniristico progetto One Za’abeel sviluppato da Ithra Dubai, una consociata interamente controllata dalla Dubai Investment Corporation.

L'accoglienza immersiva

Il brand fa parte del gruppo Kerzner, che include anche marchi quali Atlantis Resorts & Residences e i resort One&Only, e la sua peculiarità è quella di offrire agli ospiti un’esperienza di accoglienza immersiva, attraverso programmi e trattamenti su misura progettati da specialisti. Nell’hotel, dal design contemporaneo con viste panoramiche sullo skyline di Dubai, un team di coach ed esperti aiuterà gli ospiti a migliorare il proprio stile di vita sviluppando per loro programmi basati su cinque pilastri fondamentali: fitness, alimentazione, sonno, recupero e mindfulness.



L'esperienza ha inizio con una scansione del corpo 3D gratuita, con cui viene valutata la forma fisica di ogni ospite, fornendo al team dell'hotel i dati necessari per definire programmi adattati alle esigenze e agli obiettivi individuali. Una tecnologia digitale integrata – che include un'app dedicata – fornisce invece supporto durante tutto il loro soggiorno: dal check-in mobile al controllo della nutrizione, alla gamification e al monitoraggio della vitalità.



I servizi

Cuore pulsante dell'albergo sarà il fitness club d'avanguardia su due piani con palestra di 1.000 mq, spazio dedicato per lo yoga e la meditazione e ampie sale per lezioni di gruppo. Tutte le camere saranno dotate delle più moderne tecnologie per favorire un sonno ristoratore. A disposizione degli ospiti anche un Recovery Lab dove sperimentare trattamenti benessere specializzati come crioterapia, infrarossi, ossigenoterapia, fisioterapia, agopuntura e stretching assistito. Coach dedicati alla mindfulness sono inoltre a disposizione per workshop e lezioni di respirazione, meditazione e visualizzazione.

“SIRO incarna la continua ambizione di Kerzner di superare i confini nel settore dell'ospitalità e offrire modi innovativi agli ospiti per diventare la migliore versione di se stessi - ha commentato Philippe Zuber, ceo di Kerzner International -. SIRO trasformerà radicalmente l'offerta di ospitalità focalizzandola sul fitness e il wellness e stabilendo nuovi standard d’eccellenza grazie alla combinazione della nostra capacità nello sviluppo di hotel ed esperienze uniche con la competenza fornita da una selezione di campioni sportivi a livello mondiale”.



L’ultimo membro nella squadra degli ambasciatori di SIRO è la pugile e umanitaria anglo-somala Ramla Ali, che si unisce al team dell’A.C. Milan e al nuotatore olimpico britannico Adam Peaty.