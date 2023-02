Lo chef Christophe Cussac per l'Hotel Metropole Monte-Carlo

16:27

L'Hotel Metropole Monte-Carlo si arricchisce con una nuova esperienza gastronomica. Aprirà a maggio, infatti, il rinnovato ristorante Les Ambassadeurs dello chef Christophe Cussac.

Questo tempio del gusto, inaugurato per la prima volta negli anni '20, è diventato nel tempo un indirizzo iconico per la cucina francese attirando una clientela internazionale e monegasca nonché aristocratici e diplomatici di tutto il mondo. Una storia che ha ispirato lo chef Cussac e che l'ha spinto a onorare la tradizione proponendo una serie di piatti mediterranei contemporanei in un contesto di raffinato design opera di Jacques Garcia.



Un menù capace di esaltare le prelibatezze francesi che gli ospiti del prestigioso hotel di Monaco potranno sperimentare già in primavera.