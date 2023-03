Torna sulla scena il Grand Hotel Bristol di Rapallo

08:00

Ha riaperto i battenti nel weekend il Grand Hotel Bristol di Rapallo, in provincia di Genova. Il 5 stelle è membro di Small Luxury Hotels of the World e dispone di 80 camere, tra cui 11 suite, recentemente rinnovate.

Pubblicità

Tra le particolarità dell’albergo, una delle icone della riviera ligure, anche il fatto che la maggior parte delle camere e delle suite offre una vista mozzafiato su Portofino e uno splendido panorama con la possibilità di godere dell’affascinante tramonto sul golfo.



“Gli ospiti possono godere di momenti di benessere presso la Erre Spa – si legge in una nota -, la più grande spa in una struttura alberghiera in Liguria. L'offerta F&B comprende il ristorante Le Cupole, situato sul rooftop, il bistrot italiano La Veranda, la dinamica Lounge bar e la novità aggiuntiva del 2023, una pizzeria gourmet a bordo piscina”.