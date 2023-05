Giorgetti, Federalberghi Emilia Romagna: “Evento eccezionale, ma non molliamo”

12:00

“Siamo romagnoli, noi non molliamo”. Alessandro Giorgetti, presidente Federalberghi Emilia Romagna, riassume così la situazione che sta vivendo la sua terra sotto i colpi del maltempo. E dà un quadro della situazione, seppure ancora provvisorio.

“Per ora abbiamo poche segnalazioni di problemi da parte degli alberghi – dice -. Ma oggi pomeriggio abbiamo un incontro con tutte le province, e anche con la Protezione civile, e sicuramente avremo maggiori notizie”. Il problema principale, al momento, è la sistemazione degli sfollati. “Abbiamo circa un migliaio di persone da accogliere nei nostri alberghi, non sappiamo per quanto. E questa è la prima emergenza”.



Per quanto riguarda, invece, le esondazioni negli alberghi, il presidente non ha ancora un quadro definitivo. “È probabile che ci siano un po’ di problemi, soprattutto in alcune zone. È stato un evento eccezionale: io ho un hotel sul mare, e abbiamo visto ieri e l’altro ieri onde di 2 o 3 metri sull’Adriatico. Quindi per forza ci saranno situazioni di disagio”.



La speranza, oggi, è che il maltempo se ne vada in tempi brevi, per mettersi a lavorare e rimettere tutto a posto. Perché, ribadisce Giorgetti, “come ho detto, noi non molliamo”.