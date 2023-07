di Gaia Guarino

09:11

Mangia’s Resorts taglia il nastro del nuovo 5-stelle Brucoli Resort in Sicilia e, in attesa di brandizzare la struttura come Autograph Collection by Marriott puntando così a un turismo sempre più internazionale, tiene lo sguardo orientato al futuro.

In pipeline per il 2024 vi sarà la ristrutturazione dell’attuale MClub Marmorata in Sardegna che passerà da 3 a 5 stelle. “Si tratta di un investimento di oltre 50 milioni di euro per circa 600 camere - spiega Marcello Mangia (nella foto), presidente del Gruppo Aeroviaggi -. Pure questo resort sarà sotto un soft brand Hilton o Marriott, e noi saremo sia gestori sia general contractor”.



Gli altri progetti

Via anche ai lavori del Torre del Barone Resort, già 5-stelle: verranno modificati alcuni ristoranti e le stanze implementate. Infine, in aggiunta a una serie di progetti ancora top secret, vi è grande attesa per il city hotel di Palermo che si prospetta essere un piccolo 5-stelle lusso nel cuore del capoluogo siciliano.

Mangia’s, dunque, mira con fermezza a una clientela upper-upscale e lo fa non soltanto attraverso la comunicazione b2c ma operando costantemente al fianco delle adv.



L'analisi

“Il mercato italiano per noi è fondamentale in quanto rappresenta il 50% della capacità alberghiera - sottolinea Mangia -. Vogliamo che le adv imparino a conoscerci con questa nuova veste, con il prodotto Mangia’s Resort, ossia un marchio made in Italy che non è più nel campo dei villaggi ma appunto dei resort”.



Un riposizionamento da raccontare anche all’estero, tanto che l’azienda – storicamente forte sul mercato francese – crede adesso nel potenziale di Uk e Irlanda, Germania e Stati Uniti. Aperti tre uffici di rappresentanza in ciascuno di questi Paesi, si lavora gomito a gomito con le compagnie aeree e i t.o. per siglare accordi che premino la connettività verso gli scali di Palermo, Catania e Olbia. “Nei prossimi anni - conclude Gaetano Scancarello, marketing manager di Mangia’s Resorts - investiremo in attività di marketing per la promozione in queste realtà nonché per accrescere di conseguenza la brand awareness”.