Gruppo Accor: semestre con utili migliori delle attese

14:40

Nel primo semestre dell’anno il Gruppo Accor ha registrato un utile di 248 milioni di euro rispetto ai 32 milioni che aveva guadagnato nello stesso periodo del 2022: questi dati inducono la catena a rivedere al rialzo le previsioni per l'intero anno.

Il colosso alberghiero ha fatturato 2miliardi 402 milioni di euro nei primi sei mesi dell'anno, il 39% in più, grazie alla ripresa del turismo e dell'attività imprenditoriale.

Come si legge su Hosteltur, il risultato operativo è passato da 99 milioni a 316 milioni.



"Questa dinamica dovrebbe continuare nei prossimi mesi, spinta da una domanda che continua ad essere sostenuta oltre che dai viaggi di piacere anche da quelli business", ha affermato l'amministratore delegato, Sébastien Bazin, che ha sottolineato come la sua azienda stia rivedendo al rialzo i propri obiettivi finanziari.

Accor intende ora migliorare l'Adr tra il 15 e il 20%, prevedendo un Ebitda per l'intero anno compreso tra 930 e 970 milioni di euro, rispetto al range di 920-960 milioni della precedente previsione.