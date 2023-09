Affitti brevi, Federturismo: “Bene la stretta, ma accelerare i tempi di approvazione”

09:21

“È indispensabile ora accelerare sui tempi di approvazione del decreto legge per ristabilire un giusto equilibrio e per restituire le città ai propri abitanti”. Così Federturismo sul ddl che pone la stretta definitiva sugli affitti brevi, un provvedimento giudicato dall’associazione come “un importante passo in avanti”.

In una nota, Federturismo esprime particolare apprezzamento per le modifiche apportate dal ministro del Turismo Daniela Santanchè. “Apprezziamo l’introduzione di elementi quali la prevenzione incendi e il rispetto dei requisiti igienico sanitari volti a garantire la salute e la tutela del cliente, un aspetto imprescindibile per chiunque operi nel campo della ospitalità - sottolinea l’associazione -. Ma anche la banca dati e il codice unico identificativo nazionale sono strumenti di trasparenza dell’offerta a tutela delle imprese, utili a regolamentare un fenomeno che deve essere arginato. In Italia sono oltre 500.000 gli appartamenti e le stanze proposti con la formula dell’affitto breve per scopo turistico, frutto di una totale assenza di regolamentazione del mercato che in molti centri ha creato problemi di overtourism”.