08:02

Non è sicuramente stato un anno facile, questo 2019, per il turismo incoming in Italia. I dati definitivi, come sempre, non ci sono e non ci saranno ancora per molti mesi, ma chi con il turismo mangia tutti i giorni non ha grandi dubbi: le performance degli anni precedenti non sono state riconfermate, in particolare per un rallentamento del mercato italiano sulle spiagge tricolori.

L’estate, dicono associazioni di categoria e operatori su TTG Yearbook, ha pagato il ritorno in forze di una serie di competitor che riescono a proporre un prodotto più competitivo del nostro. E se l’analisi è in parte condivisibile, si rischia però di trascurare un male un po’ più profondo del balneare italiano.



Una male sul quale soprattutto le agenzie accendono i riflettori, in attesa che la produzione di viaggi faccia la sua parte.



