JoinBed, la startup di turismo esperienziale che valorizza il made in Italy

di Oriana Davini

11:32

Un nuovo portale appena lanciato, 50 case sparse in tutta Italia destinate a raddoppiare nel 2020 e un'idea chiara di turismo esperienziale tutto dedicato al made in Italy: si chiama JoinBed la startup italiana che seleziona direttamente le strutture proponendo ai viaggiatori un pacchetto comprensivo di un'esperienza, cena tipica regionale e trasporto da e per la stazione o l'aeroporto più vicini.

Dall'inizio di dicembre, JoinBed ha lanciato FreeBed, iniziativa tramite la quale i viaggiatori scelgono l'esperienza che vogliono fare e la startup offre il pernottamento all'interno di uno dei propri alloggi.



Il nuovo sito raggruppa tutte le case in sei aree macro-tematiche: sport, cucina, natura, fai da te, animali e cucina, benessere. A queste si aggiungono Minitour e Masterclass, ovvero case gestite da host con una spiccata competenza in un determinato ambito.



"La nostra missione - spiega Marco Messina, fondatore e owner di JoinBed - è valorizzare il territorio italiano, obiettivo che viviamo tramite la proposta di esperienze tipiche selezionate direttamente e proposte tramite il nostro portale".