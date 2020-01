Capri, l’iconico hotel La Palma potrebbe chiudere in estate: scoppia la polemica

12:12

C’è preoccupazione a Capri per la possibile chisura estiva di uno degli hotel più iconici dell’isola. Secondo quanto si apprende dal Sole 24 Ore, da alcuni giorni si fanno sempre più insistenti le voci su una sospensione delle attività dell'hotel La Palma nel pieno dell’alta stagione, per lavori di ristrutturazione.

I rumors, si legge sul quotidiano, si sarebbero diffusi pochi giorni dopo l’acquisizione dell’albergo da parte del fondo britannico Reuben Brothers (di proprietà dei fratelli britannici i David e Simon Reuben).



I timori dell'isola

Quanto basta per gettare nello sconforto l’intera comunità isolana, preoccupata per il danno di immagine che potrebbe causare per Capri la chiusura del suo hotel più prestigioso e per il destino dei suoi 40 dipendenti - in maggioranza residenti sull'isola -, che rimarrebbero senza impiego durante la stagione estiva.



La vicenda ha mobilitato il sindaco, che ha espresso il suo sostegno ai lavoratori, e Federalberghi Capri, che ha annunciato “forme di protesta” contro la decisione dei nuovi proprietari.