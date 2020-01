Tassa di soggiorno, avanti tutta: le cifre dell'Italia

15:17

La tassa di soggiorno in Italia frutta 622 milioni di euro provenienti da 1.069 comuni. Questo il consuntivo 2019 tracciato da Jfc nel suo Osservatorio nazionale sull'imposta: i comuni italiani che applicano il balzello sulle notti trascorse nel loro territorio hanno visto una crescita del 13,7 per cento rispetto agli incassi dell'anno precedente. A procurare questa crescita, dice Massimo Feruzzi, amministratore unico di Jfc, una serie di fattori. Da un lato l'aumento del numero dei comuni che applicano la tassa: nel 2019 sono state 72 le amministrazioni comunali che hanno introdotto ex novo questa imposta.

