L'era dell'ageing society: il tesoretto dei viaggi silver

14:20

Il Silver Tourism è una grande opportunità di crescita per il mercato turistico. Lo dicono i dati elaborati da Lattanzio M&E, che stimano la spesa turistica dei viaggiatori senior italiani a 5 milioni di euro (circa il 3% di quella non alimentare).

I baby boomers sono una generazione ormai inarrestabile, che non può più essere messa da parte. Oggi gli over 65enni europei sono circa il 20% della popolazione, mentre in Italia toccano quota 23%, pari a circa 14 milioni (un silver ogni 5 persone). E nell’era dell’ageing society è indispensabile prendere in considerazione e approfondire gli sviluppi futuri della cosiddetta ‘Silver Economy’.



Cosa cercano

I senior di oggi hanno voglia di continuare a viaggiare, esplorare, dedicare il tempo libero alle proprie passioni. Secondo l’indagine, il 75% degli over 65enni italiani trascorre le proprie vacanze in Italia; il 38% fa visita a familiari e amici.



Circa il 30% preferisce il contatto con la natura; il 30% si dedica al turismo culturale.



Per quanto riguarda gli stranieri, il 69% cerca in Italia arte e cultura.