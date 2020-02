Coronavirus, termoscanner su tutti i voli dall'estero

09:27

Intensificati ulteriomente i controlli precauzionali nei principali aeroporti italiani per il coronavirus. Per contenere 'la psicosi da contagio', il Ministero della Salute ha previsto controlli con il termoscanner per tutti i voli provenienti dall’estero.

Per tutti i passeggeri che, al momento della rilevazione, avranno una temperatura corporea superiore alla soglia prevista scatterà un protocollo sanitario ad hoc.



La misura, si legge sulle principali agenzie di stampa, arriva dopo l’aggravarsi delle condizioni dei due turisti cinesi affetti da coronavirus, ricoverati allo Spallanzani di Roma.