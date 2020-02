Il Veneto lancia la nuova app Veneto outdoor

08:30

Uno strumento open data per raccogliere tutta l'offerta di attività all'aria aperta della Regione Veneto. È stata presentata ieri Veneto outdoor, la app che vuole mettere a sistema itinerari, percorsi e tour che si possono effettuare in regione a piedi, in bicicletta, a cavallo o con gli sci.

Nata da un’idea del presidente Luca Zaia, che ha portato di persona la sua esperienza nel corso della presentazione, la app si struttura con la tecnologia Open data, grazie alla quale tutti i soggetti istituzionali, dalle Iat ai comuni fino agli enti di promozione turistica territoriale, possono alimentare il datebase inserendo itinerari presenti nei propri territori.



Gli itinerari saranno suddivisi per modalità di fruizione e potranno essere selezionati mediante una funzione di geolocalizzazione. Più avanti verranno integrate alla app anche funzioni sui trasporti e sul meteo.



Cristina Peroglio