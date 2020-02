Milano si promuove nel mondo: tre milioni di euro per il brand 'YesMilano'

13:25

L’obiettivo è quello di rafforzare l’immagine della città nei mercati statunitense, cinese e britannico. Per ottenerlo Milano ha deciso di investire tre milioni di euro su ‘YesMilano’, il brand che rappresenterà il capoluogo lombardo nel mondo quest’anno. Il piano di promozione - focalizzato sui target dei giovani, dei city breaker e degli amanti dello shopping di lusso - prevede un investimento sui canali digitali e su WeChat per i cinesi e il rafforzamento dell’attrattività della destinazione con incentivi per i quartieri che presenteranno attività e iniziative legate a ristorazione, shopping, cultura e architettura.

Secondo quanto riporta milanotoday.it è stata inoltre annunciata la creazione di un ufficio dedicato al turismo congressuale.

Nel 2019 sono stati 10 milioni e 800mila i turisti che hanno visitato Milano, con una spesa media di 389,4 euro, di cui il 26% in cibo e il 22% nello shopping. Lo scorso gennaio sono stati registrati 811.189 arrivi, con un incremento nella sola città di Milano del 16% rispetto allo stesso mese del 2019.