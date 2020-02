Land of Fashion, territorio e outlet insieme per vincere la ‘sfida italiana’

di Isabella Cattoni

Una potenza di fuoco di quasi 18 milioni di visitatori in un anno e un obiettivo di crescita nel 2020 stimabile in un 5-7 per cento: Land of Fashion si presenta come una realtà in crescita, che sviluppa la sua attività lungo due asset principali: la collaborazione strategica con operatori e agenzie in Italia e all’estero e la sinergia con le realtà del territorio, alle quali offre una grande visibilità.

La strategia

“La nostra strategia - spiega Luca Zaccomer (nella foto), marketing director di 5 Outlet Village - è improntata a valorizzare le eccellenze presenti nel territorio dove si trovano i nostri cinque outlet (Franciacorta, Palmanova, Mantova, Valdichiana e Puglia), che sono posizionati in località dal forte impatto culturale, artistico e paesaggistico. Sotto questo aspetto, possiamo sottolineare che il nostro valore aggiunto sia proprio l’italianità, che ci contraddistingue rispetto ai principali concorrenti. Italianità che si declina anche nelle partnership con i marchi presenti sul territorio”.



I mercati stranieri

I mercati di riferimento stranieri – ai primi posti oltre a quelli di prossimità anche quelli russo e israeliano – “coprono circa il 15 per cento del volume totale dei passeggeri che ogni anno transitano dai nostri outlet. Per avvicinarli ulteriormente sono state messe a punto iniziative come la ‘One day card’ che garantisce vantaggi ad hoc e uno sconto aggiuntivo sullo shopping. Partecipiamo inoltre alle maggiori fiere turistiche internazionali proprio per presentare un’offerta in continuo sviluppo”.



Il progetto per le adv italiane

Ma Land of Fashion parla anche alle agenzie di viaggi italiane: “A loro – spiega Zaccomer – abbiamo dedicato il progetto decollato circa due anni fa, che prevede la messa a punto di pacchetti ad hoc, commissionabili per le adv, per attrarre clienti sul territorio”.

Il dialogo con i principali network è aperto e Land of Fashion sta valutando nuovi progetti per dare sempre maggiore visibilità ai diversi outlet, strutturando iniziative ad hoc per ognuno anche sulla base delle caratteristiche e potenzialità del territorio circostante.

“Investiamo molto sulla nostra italianità, il vero valore aggiungo rispetto alla concorrenza. Procederemo quindi nell’ottica di una sempre maggiore attenzione alle eccellenze locali, punto focale sul quale puntare in abbinamento alle iniziative organizzate negli outlet del circuito”.