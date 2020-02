Coronavirus, il Ministero del Lavoro annuncia misure speciali per il turismo

11:45

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al lavoro per sostenere i lavoratori del turismo. In attesa dell’esito del tavolo di crisi convocato per oggi dal Mibact, il ministro Nunzia Catalfo ha annunciato tramite i suoi canali social di aver convocato sindacati e imprese per mettere in campo le prime azioni per far fronte agli effetti economici dell’emergenza coronavirus, incluse misure speciali per l'industria dei viaggi in tema di previdenza sociale.

“Per i lavoratori del turismo di tutta Italia, sia autonomi sia dipendenti – ha scritto sul suo profilo Facebook il ministro -, verrà sospeso fino al 30 aprile il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi, così come pensato insieme al Ministro Franceschini”.



Queste, ha spiegato il ministro, “sono le misure che abbiamo già messo a punto: siamo al lavoro per studiarne di ulteriori”.