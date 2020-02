Scala dei Turchi sotto sequestro. Indagato il 'possessore di fatto'

14:31

La Procura di Agrigento ha posto sotto sequestro la Scala dei Turchi, il famosissimo monumento candidato a Patrimonio dell'Unesco che si trova a pochi chilometri dalla valle dei Templi, fra il comune di Realmonte e Porto Empedocle lungo tratti più suggestivi della Sicilia sul litorale agrigentino.

Secondo quanto evidenziato da AdnKronos e riportato da La Repubblica, il procuratore capo Luigi Patronaggio ha iscritto anche nel registro degli indagati Ferdinando Sciabarrà, che sostiene di essere il proprietario della Scala dei Turchi.

I reati contestati

L'uomo risulterebbe catastalmente proprietario di una grossa parte dell'area battuta dai turisti. Il reato che gli viene contestato dalla magistratura è di occupazione di demanio pubblico ma sarebbe indagato anche per danneggiamento al patrimonio archeologico, storico e artistico nazionale "per non avere impedito in qualità di possessore di fatto del sito il danneggiamento e il deterioramento del sito".