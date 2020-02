Riapre domani l’Acquario di Genova: adottate precauzioni anti-virus

15:30

È prevista per domani, 29 febbraio, la riapertura al pubblico dell’Acquario di Genova, della Biosfera e dell’ascensore panoramico Bigo. La decisione, spiega in una nota Costa Edutainment, è stata presa “dopo attenta valutazione e monitoraggio della situazione generale non solo della Liguria ma anche delle altre regioni italiane” e “vuole essere un segnale positivo per la cittadinanza da parte del mondo culturale e imprenditoriale”.

In occasione della riapertura, Costa Edutainment manterrà il rafforzamento del presidio delle pulizie e metterà a disposizione del pubblico dispenser con gel disinfettante lungo il percorso espositivo, invitando i visitatori a seguire le indicazioni fornite dal Ministero della Salute.



Durante i giorni di chiusura, il percorso dell'Acquario di Genova è stato sottoposto a un'approfondita operazione di sanificazione di tutti gli spazi e di tutte le superfici che possono essere a contatto con il pubblico.



Misure a supporto degli ingressi

Per incentivare la ripresa delle regolari attività, Costa Edutainment ha deciso di applicare a tutti i cittadini residenti a Genova riduzioni del 50% sul biglietto di ingresso acquistabile in cassa nelle prime due giornate di riapertura, sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo.



È rimandato invece a data da destinarsi l’appuntamento dei Mercoledì Scienza dell’Associazione Amici dell’Acquario “Acqua” previsto per mercoledì 4 marzo.