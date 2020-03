Sardegna: le misure per l'emergenza rivolte ad alberghi e turismo

13:36

“In conseguenza del rischio sanitario, dovuto all’emergenza epidemiologica in corso, abbiamo dichiarato lo stato di emergenza regionale sino al 31 luglio 2020, per consentire una tempestiva attuazione delle disposizioni nazionali secondo le specificità del contesto isolano”. È quanto affermato dal presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, a seguito delle decisioni della Giunta regionale per fronteggiare l’emergenza sanitaria per il Coronavirus.

La Giunta, si legge su Hotelmag, ha pertanto emanato una serie di decreti restrittivi validi per la comunità sarda, con effetti immediati anche in altri settori oltre a quello sanitario, come nella gestione dei trasporti da e per la Sardegna, con controllo e supporto per assicurare spostamenti motivati anche all’interno del territorio regionale, l’approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuale e l’assistenza alle persone che, rimanendo isolate, non possono accedere ai servizi essenziali attraverso gli strumenti informatici.



“Uno degli effetti che ha riguardato in particolare la Sardegna – ha aggiunto Solinas – è stato il flusso in ingresso di persone domiciliate nelle secondo case e il rientro di sardi che si trovano fuori dall’Isola per motivi di lavoro o studio. Se ciò dovesse comportare un incremento rilevante dei casi, si rischierebbe uno scenario difficile per il Sistema sanitario regionale”.



La Regione ha, inoltre, varato misure urgenti attraverso il pacchetto “Antivirus per il Sistema Sardegna”, a favore del mondo produttivo e dei lavoratori, per un totale di 110,5 milioni di euro, per contenere gli effetti della crisi, incrementando gli strumenti di credito, garanzia e sostegno a favore delle aziende sarde, per sostenere il lavoro, tutelare l’occupazione e mantenere in vita in sistema produttivo.