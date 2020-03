Toscana: creata l'unità di crisi per il rilancio del turismo

09:06

Un Team crisis management per organizzare il rilancio del turismo: è l'iniziativa della Regione Toscana, che ha riunito intorno a un tavolo di coordinamento Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana, le associazioni di categoria del turismo, Anci Toscana, Comune di Firenze, Toscana Aeroporti, Autorità portuale Tirreno Settentrionale e Irpet.

L'obiettivo è lavorare insieme per gestire interventi immediati e soprattutto preparare il post crisi, mantenendo un rapporto costante con Enit e le altre regioni italiane.



"Dobbiamo costruire e rendere forte la rete di operatori pubblici e privati del turismo per preparare la ripartenza con la riallocazione delle risorse utili per il rilancio del settore", è il commento dell'assessore regionale al turismo, Stefano Ciuoffo.



Intanto sono già partiti i Digital labs che fino al 16 aprile riuniscono in streaming, una volta a settimana, circa mille operatori per fare formazione e cogliere spunti per future strategie. O. D.