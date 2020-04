Assocamping: “Confidiamo nell’apertura di villaggi e campeggi con la fase 2”

17:03

“Sono indispensabili, per l’avvio delle attività di campeggi e villaggi turistici nel contesto della Fase 2, tutte quelle misure economiche e finanziarie, avanzate al Governo, a sostegno delle imprese del settore che ancora non abbiamo visto. Il ministro Franceschini e il ministro Gualtieri ci convochino al più presto, è una questione di sopravvivenza”. Questo l’appello che arriva da Monica Saielli, presidente di Assocamping Confesercenti. Che chiede anche che siano individuati al più presto protocolli precisi in vista della stagione estiva.

Ma non basta: è fondamentale, afferma Saielli, “sostenere il comparto con l’istituzione di un fondo di emergenza che ristori le imprese turistico ricettive di parte del mancato fatturato, per affrontare il 2020 e per ripartire nel 2021”.



Secondo le stime, “gli incassi di aprile e maggio, che rappresentano almeno il 30% del fatturato annuo, sono sfumati; supponendo di aprire a fine maggio è presumibile un incasso che, nella migliore delle ipotesi, sarà inferiore del 50% rispetto allo scorso anno e che, difficilmente, sarà sufficiente a coprire i costi fissi di gestione”.