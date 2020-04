08:46

Napoli può ricominciare a sperare nella ripartenza. La città ha infatti raggiunto ieri i fatidici numeri che tutte le province del Nord ancora non vedono: zero nuovi contagi e zero decessi di persone affette da coronavirus nelle ultime 24 ore.

Con cifre come queste il sindaco Luigi de Magistris può spingersi a dare uno sguardo all’estate. "Per quest’anno non ci aspettiamo turisti stranieri – ha detto intervenendo a Radio24 – ma possiamo intervenire sulla cultura per gli italiani, aumentando spettacoli e concerti disseminati in tutti i quartieri, con dei limiti di posti e distanziamento sociale. Napoli ha spazi grandi, perciò ci sarà molta cultura e molta vita all’aperto".



Qualora, poi, si possa tornare al mare, aggiunge il sindaco, "faremo un utilizzo migliore delle nostre spiagge, anche quelle libere perché non è giusto far lavorare solo i lidi a pagamento. Se è mare, è mare per tutti”. E per quanto riguarda i musei prevede possano essere visitabili già da maggio.