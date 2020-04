Franceschini: “Stiamo investendo sul turismo interno, perché sarà un’estate italiana”

11:04

“Stiamo facendo un investimento forte sul turismo interno, perché questa sarà un’estate di vacanze in Italia”. Così il ministro del Turismo, Dario Franceschini, intervistato da ilmesssaggero.it, conferma gli impegni dell’Esecutivo per sostenere i flussi domestici e far riprendere fiato all'industria dei viaggi della Penisola nella stagione estiva alle porte.

“L’idea - spiega - è quella di dare un sostegno alle imprese turistiche e un incentivo alle famiglie sotto un certo reddito e con figli a carico, un bonus che possano spendere in strutture ricettive del nostro Paese”.



Frontiere aperte o chiuse?

C’è poi il tema dei flussi da e verso l’estero. Al momento, conferma il ministro, “nessuno ha mai parlato di frontiere chiuse al turismo”. “Anche nel Consiglio dei ministri del turismo europei – aggiunge -, oltre che sul tema delle risorse abbiamo insistito sulla necessità di individuare al più presto criteri uniformi di sicurezza sanitaria”.