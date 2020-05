Destination Italia e il cambio di prospettiva

12:15

Da dmc sui mercati internazionali a piattaforma b2b di servizi per i t.o. specializzati in outgoing. In quella che si preannuncia come l'estate più difficile per il turismo Destination Italia sceglie di riconvertire la propria attività per venire incontro alle necessità degli operatori. Con i connazionali che probabilmente saranno costretti a restare all'interno dei confini nazionali, e forse addirittura obbligati a non uscire dalla propria regione, sarà infatti indispensabile saper proporre con professionalità un prodotto Italia affidabile.



