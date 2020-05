La Sicilia ringrazia i medici di Brescia e Milano: vacanza gratis a Cefalù

17:14

Un soggiorno gratuito di una settimana a Cefalù per cercare di voltare pagina e riacquistare serenità dopo lo sforzo immane dell’emergenza. È quanto l’Ente Parco delle Madonie offre alle famiglie di medici e infermieri degli Ospedali di Brescia e Milano impegnati da mesi nella gestione dell’emergenza Covid-19.

Un gesto di riconoscenza per chi, spiega il Commissario straordinario dell’Ente Parco delle Madonie “con spirito di abnegazione è stato impegnato per cosi lungo tempo, nei diversi reparti di terapia intensiva, per curare e salvare le persone affette da Covid 19. Un invito a trascorrere una vacanza nel nostro territorio all’insegna della serenità e del benessere psicofisico”. L’iniziativa, spiega investireoggi.it, è stata resa possibile grazie alla disponibilità della direzione dell’hotel Costa Verde di Cefalù.