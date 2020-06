RomaOpenBus riaccende i motori: i piani per le agenzie

di Amina D'Addario

09:18

La talpa Tapsy come compagno di viaggio, gadget e mappe a misura di bambini. È ripartita con un prodotto pensato per le famiglie RomaOpenBus.

Pubblicità

Un tour nel cuore della Capitale che secondo l'operatore potrà essere commercializzato anche dalle agenzie: "L'idea - spiega la responsabile marketing Letizia Palma - è quella di dare la possibilità ai tanti punti vendita di quartiere ora in difficoltà di poter vendere un prodotto pensato per i locali".



I piani pre-Covid prevedevano 64 corse giornaliere, oggi ridimensionate a otto. "Il nostro - aggiunge Palma - è stato un azzardo, ma ci auguriamo che il mercato riparta e che, oltre ai romani, ci sia spazio per il traffico interregionale e più avanti anche per quello europeo".