Toscana Resort Castelfalfi, il 26 giugno la riapertura

Verrà riaperto al pubblico il 26 giugno il Toscana Resort Castelfalfi. Torneranno quindi a essere operativi Il Castelfalfi - Tui Blue Selection, hotel 5 stelle, con il suo ristorante La Via del Sale, il lounge Bar Ecrù, il Golf Club.

Inoltre, oltre alla piscina esterna dell’hotel gli ospiti potranno accedere in forma privata alle altre piscine panoramiche del Borgo, che quest’anno saranno loro riservate per garantire il distanziamento sociale previsto nella normativa vigente.



“I nostri ospiti abituali – dice il general manager Isidoro Di Franco - ci hanno incoraggiati a riaprire le porte del Resort e questa è la nostra principale fonte di ispirazione e fiducia, soprattutto in un periodo di diffusa incertezza come quello che stiamo vivendo”.