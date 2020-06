Riaprono le spiagge storiche del Lido di Venezia

13:27

Riapriranno il 27 giugno, al Lido di Venezia, le spiagge e capanne dell’ex Ciga, andando a completare l’offerta turistica del litorale iniziata il 23 maggio con il riavvio dei primi stabilimenti. “Dopo la fine del lockdown – commenta il prosindaco del Lido, Paolo Romor – stiamo vivendo una stagione estiva ‘diversa’, e i primi risultati sono incoraggianti: il Lido di Venezia sta tornando ad essere una meta ambita da tanti veneziani metropolitani e non solo”.

Sono intanto in via di completamento, riporta HotelMag, anche nuove rastrelliere per i posti bici, molte delle quali davanti agli accessi degli arenili di lungomare D’Annunzio e Marconi. “Verranno, inoltre, posizionate – aggiunge Romor – 200 biciclette per il bike-sharing, di cui 130 muscolari e 70 elettriche”.



Contribuiranno alla riaffermazione del Lido di Venezia, a livello nazionale e internazionale, anche le azioni a sostegno del settore turismo: la riattivazione dell’aeroporto, la promozione della Mostra del Cinema di Venezia, in programma a settembre, e il potenziamento dei collegamenti con il Lido. A questo proposito è stata potenziata una linea di ferry boat per agevolare il raggiungimento del Lido dalla terraferma.