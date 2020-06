‘Estate nei Borghi’, il Touring Club promuove il turismo di prossimità

08:00

Si chiama ‘Estate nei borghi’ la campagna lanciata dal Touring Club Italiano per promuovere le piccole eccellenze del turismo di prossimità.

In una stagione in cui il turismo domestico giocherà un ruolo da protagonista l’associazione non profit accende i riflettori sui piccoli comuni certificati con la Bandiera Arancione. “L’obiettivo è quello di dar voce e volto alle migliaia di persone che vivono e lavorano nei borghi Bandiera Arancione, rendendoli vivi e attrattivi. Un invito a trascorrere questa insolita estate immersi nella bellezza dei borghi certificati da Touring” spiega Isabella Andrighetti, responsabile Certificazioni e Programmi Territoriali Tci.



La campagna

Attraverso strumenti multipiattaforma, la campagna porterà sul web un assaggio in anteprima di tutte le peculiarità del nostro territorio. Un sito dedicato (benvenuto.bandierearancioni.it) ospiterà interviste e testimonianze in prima persona, anteprime virtuali di ogni singolo borgo veicolate con dirette social e una vetrina online per l’acquisto di tipicità enogastronomiche e artigianali dei produttori locali. L’iniziativa sarà inoltre sostenuta da importanti influencer. “Un sostegno concreto sia per la promozione delle identità locali sia per la ripresa dell’economia territoriale profondamente colpita dall’emergenza, dove il turismo ha sempre rappresentato un importante volano, capace di generare reddito e occupazione. Basti pensare che dei 430 milioni di presenze annuali il 20% si concentra nei borghi” conclude Arianna Fabri, direttore Marketing Promozione e Sviluppo Associativo.