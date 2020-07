Tuscia: la ripresa passa dal segmento wedding

13:33

Ha visto la partecipazione di venti tra wedding e meeting planner, oltre a giornalisti provenienti dall’Italia e dall’estero, e ha avuto come protagonista la Tuscia. È il secondo dei due fam trip ‘Undiscovered Italy Tours’, come spiega Hotelmag realizzati da Daniela Corti Events con il patrocinio dell’Enit e in collaborazione con il tour operator canadese Susan Barone di Luxury Weddings Worldwide e InStyle Vacations.

“La Tuscia – spiega Daniela Corti – è una delle zone più suggestive d’Italia, dove l’alternarsi di borghi medievali, castelli incastonati nel paesaggio, colline e testimonianze antiche creano un mosaico di colori e panorami unici ed emozionanti. Ritengo che la Tuscia aggiunga valore a un matrimonio, come pochi altri luoghi, e che, soprattutto per gli stranieri in cerca delle atmosfere italiane, possa imporsi quale fucina di emozioni”.



Tra le location maggiormente adatte al segmento wedding e visitate dai partecipanti al tour, il Castello Ruspoli di Vignanello, che oggi è come lo volle, nel 1610, Ottavia Orsini, figlia di Vicino Orsini, creatore del suggestivo Giardino di Bomarzo.