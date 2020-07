Il rilancio di Milano: al via due campagne per il turismo

16:25

Milano continua a investire sul turismo e lancia due campagne di promozione per arginare la perdita di flussi, stimata a -57% nel 2020, e tornare a registrare i numeri pre-Covid.

Da un lato c'è Why Not, "campagna ironica ideata con altre città lombarde che hanno un turismo di alta qualità simile al nostro, come Brescia, Bergamo, Cremona e Mantova, per sottolineare caratteristiche meno note ma attrattive con cui agganciare la generazione del low cost, persone tra 35 e 45 anni che hanno viaggiato in tutto il mondo ma non conoscono le bellezze vicino a casa", spiega Roberta Guaineri, assessore al Turismo, sport e qualità della vita del comune di Milano.



È fresca di lancio invece la nuova campagna, dedicata solo alla città di Milano, che accende i riflettori sui quartieri cittadini: "Andrà avanti fino a Natale per far conoscere anche zone non centrali".



Oriana Davini