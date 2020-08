Agosto pesante per l'Italia: mancano 3,6 milioni di turisti stranieri

10:10

Anche agosto fa segnare numeri in calo per il turismo incoming in Italia. I dati di Demoskopika non lasciano dubbi sul crollo delle presenze turistiche, in particolare quelle internazionali, che ha colpito ancora una volta in misura maggiore le città d’arte.

Secondo le analisi di Demoskopika, la Penisola ha perso 3,6 milioni di visitatori provenienti dall’estero solo nel mese di agosto con mancati incassi per quasi 2 miliardi, la metà rispetto a quelli dell’anno precedente.



“Ben 50mila imprese del settore rischiano il fallimento a causa della perdita di solidità finanziaria, con una contrazione del fatturato di almeno 12 miliardi di euro - segnala Raffaele Rio, presidente di Demoskopika, sul Sole 24 Ore -. Una mortalità imprenditoriale che non può non ripercuotersi sul mercato del lavoro con una perdita diretta di ben 220mila posti la cui metà è concentrata nei sistemi turistici del Nord Italia a cui va aggiunto l’intero indotto”.



A soffrire di più le città d’arte a causa del crollo degli arrivi da Usa, Russia, Penisola arabica, Estremo Oriente. “Alcune nostre elaborazioni su dati di Banca d’Italia stimano in circa 2,7 milioni gli stranieri che hanno rinunciato ad un soggiorno nelle città d’arte del Belpaese tra luglio e agosto” conclude Rio.