Sostegni anti-Covid alle imprese, il Veneto amplia la platea dei beneficiari

15:35

Il Veneto ha deciso di estendere anche alle imprese della ristorazione le provvidenze anti-Covid per il rilancio del turismo e della cultura.

Due le delibere portate in approvazione della giunta: la prima estende l’accesso al fondo di 35 milioni di euro per il mantenimento dell’occupazione - pensato per offrire una effettiva riduzione del costo del lavoro a quelle imprese che hanno deciso di riprendere in attività i propri lavoratori dalla cassa integrazione - a nuove categorie di beneficiari. “Oltre agli alberghi - sottolinea l’assessore l’assessore al Lavoro Elena Donazzan - verrà data la possibilità di usufruire di questa forma di riduzione del costo del lavoro e di sostegno all’occupazione anche a nuove categorie economiche, in particolare al mondo della ristorazione e dei bar, alle imprese dello spettacolo e della ricreazione, a quelle della gestione di eventi creativi, e alle imprese di trasporto taxi e con conducente”.



Prorogati i termini per la domanda

La seconda delibera, relativa al bando da 3 milioni di euro ‘Ri-partiamo’ dedicato al rilancio del turismo veneto, proroga sino al 30 settembre i termini per presentare domanda ed estende la partecipazione, oltre che alle imprese alberghiere, anche a quella della ristorazione e di somministrazione alimenti e bevande, con una particolare attenzione per gli esercizi in quota, “quel mondo di operatori economici della montagna – sottolinea l’assessore - rappresentati da malghe, ristoranti e bar che spesso sono l’unico presidio imprenditoriale e che devono potersi ripensare quali operatori dell’accoglienza con competenze linguistiche, di comunicazione e culturali che siano in grado di intercettare un turismo sempre più esigente”.