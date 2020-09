Turismo sostenbile in Abruzzo, via all'educational internazionale

16:25

Provengono da Stati Uniti e Canada, ma anche da Francia, Danimarca, Gran Bretagna, Olanda e Spagna. Sono i tour operator internazionali che, insieme a diversi professionisti italiani, dal 4 al 6 settembre saranno ospiti di ‘Active Abruzzo tra vocazione e destinazione’, l’evento promosso dalla Camera di Commercio di Chieti-Pescara e da Cna Turismo Abruzzo all’interno di ‘Ecomob 2020’, l’expo dedicata al turismo sostenibile che si terrà nel padiglione Becci del Porto turistico Marina di Pescara.

Full immersion nella natura

Intenso il programma di visite, che prevede una vera e propria full immersion tra le potenzialità dell’offerta turistica regionale, pronte a trasformarsi in pacchetti e proposte da vendere sui mercati internazionali.



Tra le attività previste per i partecipanti escursioni fluviali in canoa, pedalate in montagna e lungo la costa dei Trabocchi, visite guidate ai centri faunistici, nuotate negli scorci di mare più belli, e poi ancora escursioni nei parchi e riserve naturali, con pause dedicate all’enogastronomia e visite ad aziende vinicole e birrifici d’eccellenza.



I partecipanti

Parteciperanno all’evento rappresentanti di Cyclando, Slo Ways, Cicloposse, Cycle Europe, Ciclismo Classico, S.Cape Travel, Kel 12, Girolibero, Mondobici, Dreavel, Carol’s Moveable Feast e Backroads.

“I momenti clou all’interno di Ecomob 2020 - spiega il responsabile regionale di Cna Turismo, Gabriele Marchese - sono fissati il 4 settembre, alle ore 18, con un convegno dedicato al tema; e il giorno successivo con un meeting b2b, dalle 17 alle 20, cui hanno già aderito un centinaio di operatori abruzzesi per confrontarsi con i tour operator che ospitiamo”.



Previsto anche un momento di confronto pubblico con un dibattito sulla capacità dell’Abruzzo di trasformare la sua disponibilità di siti in offerta sul mercato mondiale delle destinazioni turistiche.