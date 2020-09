Truffa in Costiera Amalfitana: si spacciava amico di Belen per vacanze di lusso gratis

21:00

Sarebbero almeno una decina gli imprenditori caduti nella trappola di un giovane 30enne che per l'intera estate ha soggiornato gratuitamente in alberghi e yacht di lusso, spacciandosi per amico di Belen Rodriguez.

Secondo quanto riporta ilmattimo.it, l’uomo si sarebbe presentato in alcuni alberghi della Costiera Amalfitana e di Capri con il finto nome di Marco Falco, dicendo di essere un diplomatico molto vicino alla showgirl. In questo modo, il giovane sarebbe riuscito a pernottare in diverse strutture, lasciando come pagamento false ricevute di bonifici mai effettuati. L’uomo avrebbe anche cenato in numerosi ristoranti, chiedendo ad altri di anticipare il pagamento.



A smascherarlo sarebbe stata proprio la Rodriguez che, avvicinata da uno degli imprenditori raggirati, avrebbe negato la conoscenza dell’uomo. Per lui è scattata così la denuncia con l’arresto e la condanna per direttissima.