Enit: gli europei tornano a sognare l’Italia, ecco dove andranno

15:00

La voglia di tornare in Italia c’è. A dimostrarlo i dati del sondaggio Enit, che testimonia il desiderio di rivedere il Balpaese da parte di inglesi, francesi e tedeschi.

In base alle interviste effettuate dall’ente per le loro prossime vacanze nella Penisola i francesi e i britannici si orienteranno su cultura, vacanza gourmand e mare; i tedeschi sceglieranno invece il balneare, abbinandolo alla cultura e al relax.

Tra le destinazioni che vorrebbero visitare ci sono le bellezze toscane (69%) con in testa Firenze e Pisa, quelle lombarde (65%) con Milano e il lago di Como, il Lazio (63%) con Roma (61%), il Veneto (62%) con Venezia e le altre città venete e la Campania (60%) con Napoli, le zone archeologiche, Ischia e Capri.



Il nostro Paese sarà scelto in prevalenza da coppie o famiglie con bambini e la durata media del viaggio sarà di 9 o 10 giorni. Si tratterà di una vacanza tutto compreso per il 50% dei britannici, il 30% dei tedeschi ed il 29% dei francesi. L’alloggio sarà in hotel 4 o 5 stelle per i turisti inglesi (45%) e 3 stelle per i francesi (34%).