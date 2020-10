RomeSafeTourism: nasce il bollino per ricettivo ed esercizi commerciali di Roma

09:13

Arriva il bollino #RomeSafeTourism per le strutture ricettive e per gli esercizi commerciali della Capitale. Uno strumento che va ad aggiungersi alle strategie di rilancio della destinazione capitolina sul mercato dei viaggi nazionale ed estero.

Pubblicità

“Roma è sicura perché rispetta le norme anti-contagio – ha sottolineato il sindaco Virginia Raggi nel corso della presentazione -. Questo il messaggio che vogliamo lanciare, da un lato ai turisti, dall’altro al tessuto produttivo. Con le categorie del turismo condividiamo l’obiettivo prioritario di supportare la filiera: lavoriamo gomito a gomito per rispondere all’impatto del Covid in termini di sicurezza, sostenibilità e qualità”.



Lo scopo è quello di rassicurare i visitatori sull’attuazione delle misure anti-contagio in città, con ricadute significative sul tessuto del territorio. Potranno richiedere il bollino alberghi, b&b, affittacamere, ma anche pizzerie, ristoranti, bar e caffetterie, negozi, parrucchieri ed estetisti, alimentari, palestre e musei.