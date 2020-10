Club del Sole, un nuovo camping a 4 stelle nelle Marche

15:42

New entry per il Club del Sole. L’operatore specializzato in vacanze outdoor ha annunciato l’acquisto del Family Camping Village La Risacca. Complesso a 4 stelle, situato a Sant’Elpidio, sulla riviera marchigiana, si sviluppa su un’aerea di 78mila mq e dispone di 112 villini in miniatura, 12 tende glamping e 237 piazzole di sosta, a cui si aggiungono 1.700 mq di spiaggia in concessione.

Pubblicità

Tra i servizi, propone: ristorante, bar e market, campi da tennis, calcetto, basket e volley e un parco acquatico di 2.500 mq, con piscine, scivoli e giochi d’acqua.



L'operazione

La nuova acquisizione, spiega Club del Sole in una nota, “porterà ricavi addizionali per 2 milioni di euro, che nei prossimi anni verranno ulteriormente incrementati grazie ad un piano strutturato di investimenti e sinergie.”



“Il Family Camping Village La Risacca completa la nostra offerta sulla dorsale adriatica, dove siamo già presenti con altre 10 strutture, in Romagna, Veneto, Friuli e Abruzzo – aggiunge il presidente Riccardo Giondi -. L’offerta di Club del Sole è volutamente omogenea ed è posizionata in linea con i nuovi trend del mercato internazionale della vacanza outdoor: contatto con la natura, ampi spazi aperti, pinete secolari, sole, mare, benessere, accoglienza e servizi di livello”.



“Negli ultimi 5 anni abbiamo acquisito ben 10 Family Camping Village che oggi contribuiscono ai ricavi per oltre 18 milioni di euro. Abbiamo ampliato in modo significativo il nostro network di strutture, confermando la leadership del brand Club del Sole nel settore della vacanza outdoor”, conclude il consigliere delegato Francesco Giondi (nella foto).