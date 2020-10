Bari in realtà aumentata con un’app

21:00

Bari in realtà aumentata. La città pugliese è la prima al mondo mappata in 3D con augmented reality. L’idea è della starutp barese Augmented.city, che ha sviluppato ‘AC tourist’, un’app (disponibile per iOs e Android) che consente di visitare la città in modo smart. Basta, infatti, puntare la fotocamera di uno smartphone su un edificio per visualizzare informazioni utili in modalità AR: dai dati storici sull’edificio alle aziende in esso presenti fino alle recensioni di TripAdvisor inerenti alle attività ristorative o ricettive inquadrate dallo smartphone.

In tre mesi, la startup ha mappato oltre 100 dei 117 km2 di città e costruito, implementando la tecnologia ‘Open Spatial Computing Reference Platform’ (OSCP), nella quale trovano spazio più di 4.500 ‘oggetti’ tra monumenti, edifici, attività commerciali e servizi, con relative informazioni e immagini degli interni.



“La tecnologia usata per mappare Bari – spiega la ceo Katherina Ufnarovskaia – è tra le più dinamiche e semplici esistenti, motivo per cui sta riscuotendo l’interesse di altre città italiane e mondiali, impegnate nello sviluppo di servizi previsti dalle smart city. La piattaforma consente di ricevere, registrare, scambiare e segnalare la posizione geospaziale precisa al centimetro e l'orientamento di qualsiasi oggetto, in modo da capire immediatamente dove ci si trova e cosa si ha di fronte; la mappa virtuale è, infatti, perfettamente sovrapponibile alla città reale”.