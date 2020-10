Toscana, obiettivo futuro

17:32

La Toscana guarda avanti. In attesa della ripertura dei mercati internazionali la regione continua a investire nell'immaginario, portando avanti anche a TTG Travel Experience la sua campagna 'Toscana, Rinascimento senza fine'.

Pubblicità

La presenza nei padiglioni della Fiera di Rimini (pad. A5 stand 075-068) quest'anno ha un sapore diverso, dopo il lockdown e lunghi mesi di iniziative online. "Esserci per ripartire insieme" è infatti il motto con cui Toscana Promozione Turistica ha anticipato la sua partecipazione alla manifestazione di Italian Exhibition Group. "L'agenzia regionale del turismo riprende l'attività fieristica in presenza - spiega Francesco Palumbo, direttore di Toscana Promozione Turistica -, un segnale importante per gli eventi espositivi ai quali la Toscana partecipa con una forte convinzione di ripartenza". (Continua sulla digital edition)