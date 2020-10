08:35

È nelle mani di un’emozionatissima Enrica Montanucci che il direttore di TTG Italia, Remo Vangelista, e la group brand manager divisione turismo e ospitalità di IEG, Gloria Armiri, hanno consegnato il premio di Personaggio dell’Anno - TTG Star per il 2020.



È lei, l’agente di viaggi presidente dell’associazione Maavi che ha guidato le prime proteste per cercare di attirare l’attenzione su una delle categorie forse più piegate dalla crisi, ad aver catalizzato il voto del mondo del turismo, mai come oggi attento a riconoscere e premiare chi ha voluto coraggiosamente mettersi in prima fila per sostenere il comparto.



“È un premio importantissimo, non solo per me, ma per tutto il mondo che rappresento - ha detto Montanucci ricevendo il riconoscimento -. In questo momento così difficile serve tanto dare un segnale concreto per sostenere le agenzie di viaggi nel loro tentativo di uscire da questo baratro, e io sono la prima a ringraziare tutti coloro che camminano insieme a noi”.



In alto il video della premiazione. Il resto del podio su TTG Today, in distribuzione a TTG Travel Experience e disponibile online nella digital edition a questo link