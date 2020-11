L’Emilia Romagna per ‘wine explorer’ in un'unica piattaforma

12:43

Un progetto che va oltre la semplice promozione dei vini, trasformando l’esperienza enologica in uno spunto iniziale per partire alla scoperta di tutto ciò che di bello il territorio ha da offrire. A idearlo è Enoteca Regionale Emilia Romagna, che ha dato vita a Wine Explorer-RE, una nuova piattaforma digitale il cui obiettivo è di, si legge su HotelMag, trasformare i wine lover in wine explorer. La base di partenza del progetto è l’integrazione, in un’unica esperienza digitale, del sito web istituzionale con due piattaforme e-commerce, una per il vino e una per i pacchetti enoturistici.

“Essere presenti online – spiega Giordano Zinzani, presidente di Enoteca Regionale Emilia Romagna – è oramai imprescindibile, con l’obiettivo poi di tramutare i tanti internauti che ci seguono da remoto in consumatori dei nostri vini e in enoturisti appassionati della nostra terra”.



Il sito istituzionale è stato completamente riprogettato e rivisto nella grafica e nei contenuti. Varie e differenti le proposte di itinerari ed esperienze a misura di ciascuno per vivere tutte le sfumature del territorio con programmi che, partendo dall’enogastronomia, portano i visitatori alla scoperta delle bellezze storiche e artistiche della regione.