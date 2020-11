L'Italia cambia colore: da domani cinque regioni in più in zona arancione

09:40

Da domani Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria passeranno da zona gialla ad arancione. Una decisione presa sull’onda di una situazione epidemiologica in costante peggioramento che, spiega il direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute Giovanni Rezza, “giustifica interventi più restrittivi soprattutto nelle regioni più colpite.

Parallelamente anche la provincia autonoma di Bolzano cambia colore, passando a zona rossa. “Non abbiamo alternative, altrimenti collassa l’intero sistema sanitario” spiega l’assessore alla Sanità Thomas Widmann.



L'enigma Campania

Rimandata invece a oggi la decisione sulla Campania, che potrebbe diventare zona arancione o addirittura rossa. Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, afferma che “solo la zona rossa” può salvare il territorio. Il presidente Vincenzo De Luca ha chiesto un giorno in più e il ministro Speranza, che in Conferenza delle Regioni si era impegnato “a fare incontri nei casi incerti”, lo ha concesso. Da lunedì mattina i tecnici sono a Napoli per vedere le carte, in base alle quali si deciderà se far scattare il rosso o l’arancione. Anche i Carabinieri dei Nas stanno riesaminando gli ultimi bollettini.